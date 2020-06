Fase 2: riaperta a Novaledo prima scuola materna

(ANSA) - TRENTO, 08 GIU - Riaperta questa mattina la scuola dell'infanzia di Novaledo, la prima in Trentino a riprendere le attività dopo il lungo periodo di chiusura causa coronavirus.

Nove i bambini che sono tornati a sedersi sui piccoli banchi, distanziati e sistemati in sale appositamente sanificate ed attrezzate. A dare loro il benvenuto anche il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, assieme all'assessore Mirko Bisesti; presenti anche il presidente del Consiglio regionale. Roberto Pacche, e il sindaco Diego Margon.

"Sono piccoli passi ma estremamente importanti - hanno commentato Fugatti e Bisesti - perché anche la normalità va riconquistata passo dopo passo, con coraggio e senso di responsabilità da parte di tutti. Un ringraziamento va alle insegnanti, a chi le coordina, all'amministrazione comunali e ovviamente ai genitori dei piccoli che hanno creduto in questo percorso".

La scuola dell'infanzia di Novaledo - ricorda la Provincia - è abitualmente frequentata da una quarantina di bambini.

Diciotto quelli che, con i loro genitori, hanno aderito alla proposta della Provincia di ritornare alle consuete attività nell'osservanza scrupolosa delle linee guida predisposte. A Novaledo si sta sperimentando un nuovo inserimento scolastico, per questo oggi sono rientrati nelle aule nove bambini. Domani sarà la volta di un secondo analogo gruppo, ma da mercoledì è previsto il rientro di tutti e diciotto. In servizio ci sono cinque insegnanti che seguiranno i piccoli fino al 31 luglio.

