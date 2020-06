Coronavirus: nessun nuovo caso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - Il bollettino quotidiano dell'epidemia da coronavirus non registra nessun nuovo caso di positività dopo i tre segnalati, ma nelle ultime 24 ore sono stai valutati solo 502 tamponi. Sulla base di questi dati, comunicati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il numero delle persone positive al test del coronavirus resta a quota 2.602. Complessivamente, sono stati effettuati 72.257 tamponi su 34.307 persone.

Sono sempre sette i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri e due in terapia intensiva (uno dei quali in Austria). Altre 22 persone sono considerate casi sospetti.

Non si segnalano nuovi decessi, che restano 292. I guariti sono 2.215 (uno in più rispetto a ieri), ai quali si aggiungono 830 persone (una in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.045. Le persone in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare sono 144. (ANSA).