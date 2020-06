Garda trentino, in arrivo i primi turisti tedeschi

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - Iniziano ad arrivare in Trentino i primi turisti tedeschi dopo la fase di emergenza coronavirus. A partire dallo scorso 3 giugno, molti campeggiatori provenienti dalla Germania si sono messi in viaggio per raggiungere le strutture ricettive presenti sul lago di Garda.

Sulla scia delle notizie connesse al progressivo calo dei contagi in Trentino Alto Adige, riprendono anche le prenotazioni per l'estate, dopo l'ondata di disdette registrata nelle settimane passate.

Secondo Alberto Barion, titolare del camping "Maroadi" di Torbole, il settore turistico sul lago sembra in fase di lenta ripresa. "Non si possono fare paragoni con gli anni precedenti, tuttavia da qualche giorno iniziamo a ricevere i primi clienti internazionali, che hanno approfittato della riapertura dei confini per tornare a farci visita. Speriamo - dice - di riuscire a salvare la stagione".

Per favorire la permanenza in sicurezza, nei campeggi vige l'obbligo di mascherina nelle aree comuni e il distanziamento all'interno dei servizi igienici, mentre viene eseguita la sanificazione continua degli ambienti. (ANSA).