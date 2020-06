Code di tir al Brennero per controlli Austria

(ANSA) - BOLZANO, 06 GIU - Proseguono i controlli sanitari delle autorità austriache per chi entra al Brennero. Si segnalano code e rallentamenti di tir da Bressanone fino al confine di stato.

Il traffico leggero, poco prima del Brennero, viene deviato sulla strada statale. In direzione sud il traffico è sostenuto ma scorrevole, con numerosi turisti tedeschi in viaggio verso l'Italia. Alle ore 11, alla barriera di Vipiteno verso sud, si sono registrati 1.500 mezzi leggeri, ovvero il valore di una giornata media durante il lockdown. (ANSA).