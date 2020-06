Confindustria: Pan nominato 'ambasciatore Ue'

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Dopo i quattro anni come vice-presidente di Vincenzo Boccia con delega alle Regioni e alle Infrastrutture, l'ex presidente di Assoimprenditori Alto Adige Stefan Pan è stato chiamato a far parte anche della squadra del nuovo Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Nella riunione del consiglio generale di Confindustria che si è svolta ieri, Pan è stato nominato delegato per il coordinamento e lo sviluppo delle relazioni per le organizzazioni Ue di rappresentanza industriale.

"Queste settimane hanno dimostrato quanto sia importante la collaborazione a livello europeo. Mai come oggi sono importanti risposte comunitarie alle sfide comuni che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi. Sarà però un'occasione anche per l'Alto Adige: potremo far percepire ancora meglio come il nostro territorio può essere ponte e catalizzatore per un'Europa più forte più competitiva e più coesa", afferma Pan. Soddisfatto anche il Presidente di Assoimprenditori Alto Adige, Federico Giudiceandrea: "La nomina di Stefan Pan come delegato nazionale di Confindustria per le relazioni con le altre organizzazioni industriali europee è anche un riconoscimento per il lavoro svolto da Assoimprenditori Alto Adige". (ANSA).