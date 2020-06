Carabinieri Trento, cerimonia ridotta per 206/o anniversario

(ANSA) - TRENTO, 05 GIU - Il comando dell'Arma dei Carabinieri di Trento ha celebrato in mattinata il 206/o anniversario dalla fondazione del corpo. La commemorazione è avvenuta nella caserma di via Barbacovi, dove, alla presenza del comandate provinciale Simone Salotti, assieme al commissario del governo per la Provincia autonoma di Trento, Sandro Lombardi, è stata deposta una corona d'alloro ai piedi della lapide in memoria dei carabinieri caduti in servizio. La cerimonia si è svolta in forma ridotta, nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione della pandemia. (ANSA).