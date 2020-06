Aeroporto: Laives firma ordinanza per fermare lavori

(ANSA) - BOLZANO, 05 GIU - Il sindaco e vice sindaco di Laives, Christian Bianchi e Giovanni Seppi, hanno firmato un'ordinanza di blocco dei lavori per la zona aeroportuale.

Il Comune di Laives aveva già diffidato Abd a non effettuare i lavori nella zona sud dell'aeroporto. "Abd non ha inteso rispettare questa diffida, e quindi oggi abbiamo inteso assumere questo ulteriore provvedimento, in nostra tutela, e a tutela di una zona che il comune vuole destinare a biotopo naturale, e che questi lavori rischiano di distruggere irrimediabilmente", ribadiscono Bianchi e Seppi. (ANSA).