In Trentino tamponi a tutto il personale delle scuole dell'infanzia

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - In merito alle comunicazioni con cui ieri si annunciava l'avvio di una procedura di screening per il personale che opera nei servizi all'infanzia 0-6 anni, l'assessorato all'istruzione della Provincia autonoma di Trento precisa in una nota che il riferimento ai soggetti over 55 e con patologie croniche riguarda questa fase iniziale, nella quale si è ritenuto di dare precedenza a queste categorie.

Ciò non vuol dire - prosegue la nota - che il restante personale verrà escluso, anzi. A partire dalla prossima settimana, infatti, lo screening sarà accessibile, sempre su base volontaria, a tutto il personale interessato. (ANSA).