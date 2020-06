Coronavirus: un morto in Alto Adige, nessun nuovo caso

(ANSA) - BOLZANO, 04 GIU - Ancora un morto per Covid-19 in Alto Adige. Il nuovo decesso si registra nelle strutture ospedaliere, dove le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono state 175. Con i 117 decessi nelle case di riposo, il totale è di 292.

Resta, invece, stabile la diffusione del contagio: su 548 tamponi valutati nelle ultime 24 ore dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nessuno è risultato positivo. Il numero delle persone positive al test del coronavirus resta quindi a quota 2.597. In totale sono stati effettuati 68.513 tamponi su 32.135 persone.

Mentre viene segnalato che non ci sono più pazienti nelle terapie intensive altoatesine (ma due sono ancora ricoverati in cliniche austriache), nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 9 pazienti affetti da Covid-19. Altre 22 persone sono considerate casi sospetti.

Attualmente, 246 persone si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Le persone guarite dal Covid-19 sono 2.194 (7 in più rispetto ad ieri). A queste si aggiungono 814 persone (una in più rispetto ad ieri) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. (ANSA).