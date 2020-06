Coronavirus: in Trentino un decesso ed un contagio

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - Una persona di 66 anni è morta di Covid 19 in Trentino. L'uomo era ricoverato in rianimazione dal 27 marzo scorso. È stato registrato un solo il contagio, mentre sono complessivamente 25 le persone ricoverate, una sola in terapia intensiva all'ospedale di Rovereto. Sono stati eseguiti 611 tamponi nelle ultime 24 ore. (ANSA).