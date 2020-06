Camera di commercio di Trento: 1,5 milioni per le imprese

(ANSA) - TRENTO, 04 GIU - La Giunta della Camera di Commercio di Trento ha stanziato 1,5 milioni di euro per l'integrazione e il rafforzamento delle misure provinciali, e per promuovere e sostenere la competitività del sistema trentino. Lo stanziamento - riporta un comunicato dell'ente - prevede di destinare 300.000 euro a supporto del settore agricolo e 1.200.000 euro a favore degli altri settori economici.

L'intervento camerale è diretto alle imprese che sostengono costi per progetti di riorganizzazione aziendale, finalizzati all'implementazione delle misure di sicurezza, idonee a garantire il contenimento della diffusione dell'epidemia sul luogo di lavoro, di digitalizzazione (sviluppo del commercio "on line", fornitura di servizi in remoto, riconversione digitale), di ricerca e di sviluppo anche in materia di coronavirus e di riconversione produttiva. (ANSA).