Viabilità: bypass della ciclabile Garda aperto entro il 21/6

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - Il bypass sulla ciclabile del lungo lago a Riva del Garda, all'altezza del monte Brione, dovrebbe riaprire per il fine settimana del 19-21 giugno, dopo le frane degli ultimi mesi. E' questo l'esito del sopralluogo di questa mattina cui ha partecipato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, accompagnato dai tecnici provinciali.

La visita è servita a fare il punto della situazione. Dal presidente Fugatti è arrivato l'invito a velocizzare il più possibile le attività in corso, per arrivare al più presto alla riapertura di un'opera strategica per il turismo dell'Alto Garda, sottolinea la Provincia.

Si tratta di un intervento di somma urgenza, per il quale la Provincia ha destinato 645.000 euro, di cui 500.000 per i lavori. (ANSA).