L'auto esce di strada, muore ragazzo di 21 anni in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - Un ragazzo di 21 anni, Tommaso Mattivi, originario del Pinetano ma residente a Pergine, è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento dove è stato trasportato questa notte in gravissime condizioni dopo un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane, poco dopo la mezzanotte, ha perso il controllo dell'auto all'altezza del lago delle Piazze, lungo via Cavour, in direzione Baselga, schiantandosi contro una casa posta sul lato sinistro della carreggiata. Sul posto si sono portati i sanitari con l'elicottero che ha trasportato il giovane in ospedale, dove poi è morto a causa della gravità delle ferite riportate. (ANSA).