Coronavirus: un altro giorno senza nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 GIU - Un altro giorno senza nuovi casi positivi e senza decessi in Alto Adige per il coronavirus. Lo rende noto la Provincia di Bolzano sulla base dei dati comunicati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

I tamponi valutati nelle ultime 24 ore sono 322 e nessuno è risultato positivo. I casi di contagio registrati dall'inizio dell'epidemia restano quindi fermi a 2.597. In totale sono stati effettuati 67.965 tamponi su 31.800 persone. Fermo anche il bilancio delle vittime che sono 291.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverate sempre quindici persone, mentre 20 sono considerati casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato sempre un solo paziente, mentre altri due sono ancora in Austria.

Le persone guarite dal Covid-19 sono, come ieri, 2.187, alle quali si aggiungono 813 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Restano in quarantena o in isolamento domiciliare 261 persone. (ANSA).