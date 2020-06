Comunali: Ianeselli, questionario per riavvicinare cittadini

(ANSA) - TRENTO, 03 GIU - La coalizione di centrosinistra che sostiene Franco Ianeselli a candidato sindaco di Trento ha annunciato la pubblicazione di un questionario online per avvicinare i cittadini alla politica e raccogliere proposte, idee e segnalazioni. L'iniziativa - presentata in una conferenza stampa in piazza Cantore, a Trento - si propone di riavvicinare gli elettori durante le settimane dell'emergenza e far ripartire la campagna elettorale dopo il confinamento domestico dei mesi passati.

"Proponiamo di tornare a parlare con i nostri cittadini attraverso uno strumento partecipato - ha detto Ianeselli - che ci proponiamo di diffondere principalmente attraverso i canali social. Il questionario vuole essere un modo per far ripartire la città dopo il coronavirus".

A quanto riferito da Ianeselli all'ANSA, gli obiettivi politici per i prossimi mesi saranno "aiutare chi è caduto (anche con strumenti di ritorno all'occupazione) e lasciare correre chi è in grado di farlo".

Ianeselli ha poi chiesto che le elezioni si svolgano in settembre, rilevando come "non ci siano ragioni per un ulteriore differimento ad un election day che comprenda amministrative e referendum sul taglio dei parlamentari". (ANSA).