Regioni: chiesto maggiore indebitamento ma il Governo frena

(ANSA) - TRENTO, 01 GIU - "Le Regioni hanno chiesto di potersi indebitare molto di più, e a più lungo termine di quanto consentito finora. I rappresentanti del Governo si sono mostrati riluttanti, poiché un'alternativa a questo potrebbe essere il ricorso al Recovery Fund, il Fondo europeo di ripresa economica recentemente proposto dalla Commissione europea per gli Stati più colpiti da Covid-19". Così una nota della Provincia autonoma di Bolzano in merito al confronto fra il ministro Roberto Gualtieri, il viceministro Antonio Misiani ed una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a cui ha partecipato anche il presidente altoatesino, Arno Kompatscher.

Invece di indebitarsi, le Regioni potranno beneficiare dei fondi di questo programma comunitario. Per farlo, tuttavia, l'Italia deve prima definire le linee guida a livello statale per il ricorso al fondo, così come chiesto dall'Ue, redigendo un Recovery Plan.

"Abbiamo visto la volontà comune e trovato un consenso di base.

Ma ora è necessario lavorare sodo a tutti i livelli, tecnicamente e politicamente, sull'attuazione. Dobbiamo continuare a spingere per un risultato soddisfacente per tutte le Regioni e le Province autonome e quindi anche per l'Alto Adige ". Ha detto il governatore altoatesino, Arno Kompatscher.

"C'è stato un incontro con il ministro dell'economia in cui è stata presa in considerazione l'idea di lavorare su due tavoli separati per le Regioni e le Province a statuto speciale e quelle ordinarie. C'è stata anche un'apertura sul tema del gettito fiscale mancante a causa del Covid. Le risorse nel decreto del Governo sono circa 1,5 miliardi per tutte le regioni italiane rispetto ad un fabbisogno di circa 5,2 miliardi ed il Governo si è preso l'impegno di fare una valutazione sull'aumento di risorse. È stata una riunione interlocutoria a cui seguiranno ora le riunioni tecniche". Ha detto il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti. (ANSA).