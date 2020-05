Coronavirus: nessun decesso, ma un nuovo caso positivo

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.300 tamponi, di cui uno è risultato positivo. Il numero delle persone positive al test del Coronavirus resta a quota 2.596. A livello provinciale l'Azienda sanitaria informa che ad oggi ha effettuato complessivamente 65.405 tamponi su 30.308 persone.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 15 pazienti affetti da Covid-19 e 22 casi sospetti. Sono 2 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva in Alto Adige e altre due in Austria.

Rimane invariato il numero di decessi da Covid-19 che negli ospedali è di 174 persone e nelle case di riposo di 117 persone.

Sono complessivamente 291 le persone decedute in Alto Adige.

436 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Finora sono risultati positivi al test del Coronavirus 234 operatori dell'Azienda sanitaria, 227 di questi sono guariti. Sono 2.973 le persone guarite dal Covid-19, + 23 rispetto a ieri. (ANSA).