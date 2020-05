Fase 2: riaperti campetti sportivi nei parchi di Trento

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Aperti e utilizzabili da oggi i campetti sportivi all'interno dei parchi di Trento. Lo rende noto il Comune precisando che è in corso anche la pulizia dei giochi nei parchi per poterli riaprire.

Il lavaggio di tutte le aree gioco sarà completato lunedì primo giugno; dove i nastri bianchi e rossi sono stati tolti - precisa il Comune - significa che la pulizia approfondita è stata completata. Restano ancora chiuse invece le fontanelle d'acqua per motivi di igiene. (ANSA).