Trentino AA/S

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 MAG - "Nessun paziente Covid nelle terapie intensive della provincia di Reggio Emilia". Lo ha annunciato l'Ausl reggiana. Dalle 17,30 di ieri - si legge in una nota dell'azienda sanitaria locale - le tre terapie intensive (Arcispedale Santa Maria Nuova e Core con un totale di 42 posti letto e ospedale di Guastalla con 12 posti letti) non hanno più positivi ricoverati. Dall'inizio della pandemia a ieri sono stati 2.207 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali reggiani. Attualmente ne restano 120, di cui 31 per Coronavirus e 89 per patologie diverse con una pregressa positività. "Ora più che mai è necessaria la collaborazione di tutti per rispettare le misure di prevenzione per il contenimento del virus, nella speranza che la riduzione dei ricoveri sia confermata anche nei prossimi giorni", conclude l'Ausl. (ANSA).