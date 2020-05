Musei del Trentino, a giugno ingresso ad un euro

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Sarà approvato domani dalla Giunta provinciale di Trento, su proposta dell'assessore alla cultura Mirko Bisesti, un provvedimento che prevede la tariffa di ingresso ai musei del Trentino al costo simbolico di un euro per tutto il mese di giugno.

L'annuncio oggi da parte di Bisesti in occasione di un video promozionale sulla cultura trentina girato in piazza Duomo a Trento.

La misura riguarda i musei della Provincia, i musei gestiti dalla Soprintendenza per i beni culturali, dalla Fondazione museo storico e dalla Fondazione trentina Alcide De Gasperi.

Inoltre la Provincia invita ad aderire all'iniziativa tutti gli altri musei facenti parte del sistema museale trentino. La tariffa di un euro ad ingresso riguarda le categorie di visitatori che normalmente rientrano nella tariffa ordinaria o in quella ridotta, fermo restando le gratuità per le categorie già previste.

"Nel contesto dell'emergenza sanitaria in corso si è ritenuto di dover incentivare la visita ai musei dopo la loro chiusura forzata, anche per affermare l'importanza della fruizione culturale in un momento così drammatico", ha detto Bisesti. (ANSA).