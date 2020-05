Musei: dal 2 giugno riaprono quelli di Pieve Tesino

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Dopo il periodo di chiusura dovuta al lockdown, da martedì 2 giugno anche il Museo Casa De Gasperi e il Museo Per Via di Pieve Tesino riaprono le porte. I Musei di Pieve Tesino sono pronti ad accogliere i visitatori dopo la chiusura dei mesi scorsi e il 2 giugno, al pari degli altri musei provinciali, entrambe le strutture apriranno al pubblico.

Accanto agli adeguamenti necessari per accogliere le persone in sicurezza, sono stati studiati orari, strumenti e percorsi per garantire a tutti una completa fruizione dei Musei e del Giardino d'Europa. Dal biglietto al costo simbolico di 1 euro, alle videoguide fornite gratuitamente, alle visite guidate gratuite, l'obiettivo è dare un contributo alla ripartenza del Paese aprendo alla cittadinanza due luoghi significativi della storia e dell'identità trentina. (ANSA).