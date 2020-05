Coronavirus: in Trentino nessun decesso e 4 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Nessun nuovo decesso per coronavirus in Trentino, mentre i dati aggiornati alle 9 di questa mattina, forniti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, indicano quattro nuovi contagi, di cui uno accertato in una Rsa; due dei nuovi positivi sono minorenni.

Tre sono invece i pazienti in terapia intensiva, tutti a Rovereto, su un totale di 20 pazienti tuttora ricoverati nei vari ospedali trentini, mentre le persone guarite sono 4.344 (di cui 43 guariti clinicamente). Nella giornata di ieri sono stati analizzati 1.132 tamponi. (ANSA).