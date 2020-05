Festival economia: al via edizione online

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Il Festival dell'economia, che si svolgerà a Trento dal 24 al 27 settembre sul tema "Ambiente e Crescita", quest'anno si aprirà, a partire da venerdì 29 maggio, con una serie di riflessioni online sugli effetti della pandemia sull'economia globale. Gli incontri giornalieri si terranno da giugno fino a settembre sul sito web 2020.festivaleconomia.eu e sui canali social con la partecipazione di economisti italiani e stranieri, studiosi di numerose discipline, giornalisti e operatori economici oltre ai rappresentanti di istituzioni politiche italiane e internazionali.

L'inaugurazione si terrà online venerdì 29 maggio, alle 16.30. Interverranno Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, Alessandro Andreatta, sindaco di Trento, Paolo Collini, rettore dell'Università di Trento, Tito Boeri, direttore scientifico del Festival, Giuseppe Laterza, editore, Innocenzo Cipolletta, coordinatore del comitato editoriale del Festival, Gregorio De Felice di Head of Research and Chief Economist di Intesa Sanpaolo. Gli interventi saranno moderati dalla giornalista Eva Giovannini. Alle ore 18 la prima conversazione online: Tito Boeri dialogherà con Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici. Alle 18.45 Tito Boeri converserà con Vittorio Colao, dirigente d'azienda e presidente del comitato Eesperti Ec-S. Alle ore 19.30 verrà lanciato il format "L'economia ai tempi del Covid", in cui Tito Boeri e Jean Pisani Ferry saranno intervistati da Regina Krieger, giornalista di Handelsblatt. (ANSA).