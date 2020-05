Fase 2: Fugatti,dall'8 giugno riaprono nidi e scuole materne

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Da lunedì 8 giugno dovrebbero riaprire in Trentino nidi e scuole materne. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, precisando che la "Provincia sta lavorando a questo obiettivo vista la stabilizzazione oggettiva del contagio".

La decisione sarà lasciata ai genitori, ha aggiunto Fugatti che ha sottolineato come queste riaperture siano importanti per venire incontro alle difficoltà legate alla conciliazione fra scuola e lavoro.

Riguardo ai centri estivi, l'assessore Stefania Segnana ha detto venerdì verrà presa una decisione riguardo alla loro apertura. (ANSA).