Elicottero posa condizionatore su albergo a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Nasi in su nel primo pomeriggio in centro storico a Bolzano per un elicottero che per alcuni minuti ha sorvolato piazza Walther. Il potente elicottero di trasporto rosso ha trasportato, attaccato a una lunga fune, un grande condizionatore, per poi posarlo con precisione sull'Hotel Greif-Grifone in piazza Walther. Sono state numerose le chiamate di cittadini curiosi ai vigili del fuoco. (ANSA).