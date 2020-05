Coronavirus: in Trentino altri 3 morti e 12 contagi

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - In Trentino, nelle ultime 24 ore, si registrano 3 decessi e 12 nuovi contagi da coronavirus, di cui 10 accertati negli ultimi 5 giorni e nessuno nelle Rsa. I tamponi eseguiti oggi sono stati 703. Ancora in calo i pazienti in terapia intensiva (3).

I dati sono stati comunicati dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha sottolineato che "i contagi in aumento rispetto ai giorni scorsi vanno però considerati come un dato che ci può garantire una stabilizzazione". (ANSA).