Coronavirus: in Alto Adige un positivo su 389 tamponi

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Ancora un caso positivo al Covid 19 in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore, come segnala l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, sono stati valutati 389 tamponi.

Resta sempre fermo il bilancio delle vittime che, dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 291.

Il totale delle persone positive al test del Ccoronavirus è ora a quota 2.593. Sono stati effettuati complessivamente 61.464 tamponi su 28.401 persone.

I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 30, mentre altre 32 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono considerati casi sospetti. Sono sempre 5 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, due delle quali in in Austria.

Attualmente, 553 persone si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre 10.309 persone che hanno già concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare.

Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.909 (7 in più rispetto a ieri giorno precedente).

