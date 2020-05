Scontro fra Trento e Lavis, due feriti molto gravi

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Due persone sono rimaste ferite in modo molto grave in uno scontro frontale fra due auto avvenuto alle 9 fra Trento e Lavis lungo la strada provinciale dell'Interporto, in direzione di Mezzolombardo. Una terza persona, una bambina di 6 anni, è rimasto ferito in modo meno grave, secondo le prime notizie.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e l'elicottero del '118' oltre ai vigili del fuoco con le pinze idrauliche. (ANSA).