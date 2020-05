Coronavirus: un nuovo contagio in Trentino su 675 tamponi

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Nelle ultime 24 ore si registra in Trentino un solo nuovo caso di contagio da Coronavirus, a fronte di 675 tamponi effettuati, secondo i dati comunicati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si tratta di una persona che ha manifestato sintomi negli ultimi 5 giorni, non proveniente da residenze sanitarie assistite.

Da segnalare - prosegue la nota - anche il decesso di una persona, di 93 anni, deceduta all'ospedale di Rovereto. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano 4, di cui 2 a Trento e 2 a Rovereto, mentre 276 sono assistiti a domicilio. Il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'epidemia arriva a 5400, di cui 4242 tra guariti e clinicamente guariti e 462 decedute. (ANSA).