Coronavirus: un altro giorno a 'doppio zero' in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - Un altro giorno senza nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Alto Adige: lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale sulla base della valutazione di 502 tamponi. Anche il bilancio delle vittime resta fermo a 291, dei quali 174 negli ospedali e 117 nellle case di riposo.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il numero delle persone positive al test del coronavirus è di 2.592. In totale sono stati effettuati 61.075 tamponi su 28.189 persone.

Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri (35, uno in meno di ieri) e nelle terapie intensive (5 di cui due in Austria).

Diminuiscono le persone attualmente in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare: sono 591 (ieri erano 702). Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.902 (16 in più rispetto a ieri). (ANSA).