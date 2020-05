L'orso esce dai cespugli ma bimbo non perde calma, è salvo

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - La scena è incredibile, quasi surreale: un orso spunta dai cespugli di mugo alle spalle di un bambino, che rimane tranquillo come nessun adulto, probabilmente, riuscirebbe ad essere, mentre il tutto viene catturato dall'obiettivo di un telefonino. La scena è stata ripresa in Trentino. "È stato girato questa mattina attorno alle 11.30 sopra la malga Nova di Sporminore. Eravamo lì intorno ai pini mughi e c'era un orso accucciato, credo, dopo si è alzato quando ha visto il bimbo, Alessandro, io ero un attimo più sotto. Lui è un amante degli orsi e non vedeva l'ora di vederne uno, sapeva già come comportarsi e si è allontanato pian pianino e io sono riuscito a fare il video. È andata così". Dice all'ANSA l'autore del video, Loris Calliari. Nel video - che l'emittente locale Trentino Tv ha pubblicato per prima - si sente una donna agitarsi e la voce di altre persone: "Eravamo in quattro o cinque lì e altri tre erano più sotto. Poi c'erano altri due, il nonno era un po' più lontano e lo zio non ha visto niente".(ANSA).