Ue: Kompatscher, tedeschi in Italia non riguarda Austria

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - "Non spetta all'Austria decidere se turisti tedeschi faranno vacanze in Italia. Si tratta di una questione che riguarda esclusivamente l'Italia, per quanto riguarda gli ingressi, e i laender tedeschi, per quanto riguarda invece un'eventuale quarantena al rientro". Lo afferma il governatore altoatesino Arno Kompatscher. "La Germania - aggiunge - ha ribadito, a vari livelli politici, che terminerà l'obbligo di quarantena per chi torna da paesi dell'Unione europea". "Non vedo perciò problemi per cittadini tedeschi di venire in Alto Adige, ovvero in Italia, e dopo la villeggiatura tornare a casa senza quarantena", conclude il presidente della Provincia di Bolzano. (ANSA).