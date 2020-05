Kompatscher, Magnago padre del Pacchetto

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Il 25 maggio ricorre il decimo anniversario dalla morte di Silvius Magnago, che fu presidente della Provincia di Bolzano dal 1960 al 1989. Considerato il padre dell'Autonomia dell'Alto Adige, per quasi 40 anni ai vertici dell'amministrazione pubblica della provincia, Magnago morì nel 2010 all'età di 96 anni.

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher omaggia Silvius Magnago come padre del Pacchetto per l'autonomia dell'Alto Adige, che portava sul suo corpo i segni dell'odio e della guerra. "Per questo, come molti che hanno dovuto vivere un conflitto in prima persona, era convinto: mai più guerra! Questo credo - così come la sua tenacia, la sua intelligenza, la sua integrità e la sua onestà - ha caratterizzato il suo impegno politico per l'Alto Adige",sottolinea Kompatscher.

L'efficacia del suo agire risiedeva non nel conflitto, bensì nel dialogo e nella capacità di compromesso. La sua abilità di negoziazione, che lui stesso descrisse con il motto "cogliere i fiori lungo la strada", gli portò il rispetto di molti partner di trattative a Roma, a Trento e in Alto Adige, ricorda Kompatscher, che aggiunge: "Il suo talento diplomatico si abbinava alla percezione del possibile: due doti grazie alle quali si spinse sempre al limite di ciò che si poteva raggiungere".

Per il presidente l'eredità di Magnago è un impegno per il futuro: "L'autonomia dell'Alto Adige e una società coesa e solidale sono temi più che mai fondamentali. Per questo vogliamo e dobbiamo impegnarci più che mai per il giusto senso delle proporzioni, per relazioni rispettose gli uni verso gli altri, e per un percorso che ci porti nel futuro con fiducia".

La cerimonia commemorativa slitta al 2021 a causa delle misure di sicurezza per la prevenzione dal Covid-19. (ANSA).