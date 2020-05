Coronavirus: nessun decesso in Trentino e 16 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Nessuna vittima oggi in Trentino per coronavirus. Rispetto a ieri sono stati accertati 16 nuovi casi di contagio, 10 con sintomi negli ultimi 5 giorni di cui tre nelle Rsa. Gli altri positivi sono stati individuati con screening. I tamponi eseguiti oggi sono stati 2.025. Ancora in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (4).

I dati sono stati comunicati dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).