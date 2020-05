Anziano muore investito da un camion a Moena

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Un uomo di 81 anni è morto questo pomeriggio a Moena investito da un camion.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, residente in paese, è stato urtato dal mezzo pesante impegnato in una manovra. Vano l'intervento dei soccorritori giunti anche con l'elisoccorso: l'uomo è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. (ANSA).