Coronavirus: morti finora 117 ospiti Rsa Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Dall'inizio dell'emergenza sono deceduti con coronavirus 117 ospiti delle Rsa in Alto Adige.

Degli 582 anziani risultati positivi, 345 sono guariti. Casi Covid si sono registrati in 44 delle 75 case di riposo. I dati sono stati presentati in conferenza stampa da Isabella Mastrobuono, direttrice dell'Unità operativa assistenza primaria e cronicità dell'Azienda sanitaria.

L'assessore Thomas Widmann ha evidenziato che il 97% dei collaboratori sono già stati testati e che durante la Fase 2 i test proseguiranno in modo serrato, anche nelle strutture che finora non hanno avuto casi Covid. Finora sono stati fatti 13.000 tamponi tra gli ospiti e collaboratori. L'assessore Waltraud Deeg, ha sottolineato l'impegno del personale durante l'emergenza "che ha fatto ben oltre il dovuto". (ANSA).