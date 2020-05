Scontro pullman-furgone ad Arco, un morto

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Il conducente di un furgone è morto questa mattina nello scontro frontale con un pullman avvenuto lungo la strada della Maza, fra Nago e Arco. Altre tre persone, l'autista del mezzo pubblico e due passeggeri, sono rimasti feriti in modo non grave.

I soccorritori arrivati sul posto anche con l'elicottero non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, mentre i tre feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Arco. La strada è rimasta bloccata provocando lunghe code in entrambe le direzioni. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati condotti dalla Polizia stradale. (ANSA).