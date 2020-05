Fase 2: assistenza anche in asili 'italiani' in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Dopo una iniziale battuta d'arresto parte dal 27 maggio, il servizio a sostegno delle famiglie nelle scuole materne di lingua italiana della Provincia di Bolzano. In quelle di lingua tedesca il servizio è operativo da inizio settimana. Complessivamente sono state accolte 162 domande, per un servizio che si svolgerà in 33 scuole, distribuite sul territorio provinciale.

Dopo i confronti di questi giorni e il lavoro svolto, l'assessore alla scuola Giuliano Vettorato conferma l'avvio.

"Questo risultato è stato possibile grazie ad un grande e costante lavoro congiunto del mondo della scuola - dice Vettorato - che hanno permesso di avviare un servizio fondamentale per le famiglie. E' stato un tavolo tecnico elaborato attraverso un approccio molto costruttivo da parte di tutti". A differenza della scuola primaria che attiverà l'offerta anche con il coinvolgimento di soggetti o altre realtà operanti sul territorio, la scuola dell'infanzia ha organizzato il servizio raccogliendo le adesioni volontarie del proprio personale. "Tutte le attività - conclude Vettorato - verranno svolte con la massima garanzia, per i bambini e gli insegnanti".

