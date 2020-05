Coronavirus: in Trentino un decesso e 19 contagi

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Una persona deceduta e 19 contagiate dal Covid-19 nelle ultime 24 ore in Trentino. Lo rende noto l'Azienda provinciale sanitaria precisando che 10 persone hanno manifestato sintomi (una è ospite di una Rsa) e 9 casi sono stati individuati con screening. I tamponi effettuati in un giorno sono stati 1.844.

Anche oggi si registra un calo nei ricoveri: 6 sono i pazienti ancora in terapia intensiva, 4 a Rovereto e 2 a Trento, mentre 41 sono le persone ricoverate in altri reparti ospedalieri e 437 quelle in isolamento fiduciario a casa.

. Dall'inizio dell'epidemia i contagiati sono in totale 5.346, di questi 459 sono deceduti e 3.881 sono guariti o clinicamente guariti. (ANSA).