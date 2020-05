Brennero: Eurac, puntare sull'interporto di Trento

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Uno studio Eurac suggerisce di puntare sul centro intermodale dell'interporto di Trento, gestito da una società partecipata anche dalla Provincia autonoma di Bolzano e al momento sottoutilizzato. Secondo i ricercatori, per migliorarlo esistono diverse possibilità.

Il 73 per cento delle merci al Brennero viene trasportato via strada e solo il 27 per cento via ferrovia. Potenziare il trasporto combinato potrebbe ridurre il divario tra le due opzioni e facilitare l'export/import delle merci anche durante le situazioni di emergenza, ma per essere competitivo questo tipo di trasporto deve avvalersi di centri intermodali efficienti. Oggi in Alto Adige non esiste un'infrastruttura che permetta di spostare merci dai camion ai treni. Per rispondere, i ricercatori di Eurac Research hanno analizzato i volumi delle merci delle aziende altoatesine potenzialmente movimentabili via ferrovia e raccolto il parere degli imprenditori su un eventuale terminal in Alto Adige e su quello già esistente a Trento.

