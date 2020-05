Fugatti, Roma si attivi per apertura confine Austria

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - "Il governo attivi subito tutti i canali politici e, se del caso, anche diplomatici per riaprire i confini con l'Austria. Il Trentino vive di turismo. Una Fase 2 degna di questo nome non può essere tale se imprese, agenzie di viaggio e operatori continuano ad essere penalizzati da questa chiusura". Lo afferma il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Allo stesso modo, l'Ue faccia la sua parte: non sapere se l'Italia potrà essere accessibile ai turisti stranieri è inaccettabile. Intere categorie economiche del nostro territorio sono appese ad un filo. Non c'è un minuto da perdere. Confidiamo nel tempismo e nel senso di responsabilità dell'esecutivo", conclude Fugatti. (ANSA).