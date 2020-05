Fase 2: Trentino contributi a fondo perduto per imprese

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Via libera dalla Giunta provinciale di Trento ai criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto agli operatori economici, imprese e professionisti, che sono stati pesantemente danneggiati dagli effetti della pandemia da Covid-19. La delibera, approvata oggi, fa seguito alla legge provinciale approvata lo scorso 13 maggio per favorire la ripresa economica ed occupazionale del Trentino, con uno stanziamento di risorse pari a circa 89 milioni di euro per l'anno 2020 sulla base di una stima di circa 27.000 operatori economici potenzialmente interessati.

La misura del contributo - si legge in una nota - verrà determinata in relazione al numero di addetti presenti nell'impresa, ad esclusione delle imprese di nuova costituzione, per le quali il contributo è individuato in un valore fisso. Il criterio guida è la perdita di almeno il 50% dei ricavi o dei compensi nel periodo del lockdown rispetto al 2019. Ulteriore criterio di ammissione è il possesso di un reddito inferiore a 40.000 e 70.000 euro in base alla tipologia di operatore. In sintesi, per gli operatori economici la misura del contributo è pari a 3.000 euro fino a 3 addetti; 4.000 euro fino a 6 addetti; 5.000 euro fino a 11 addetti. Gli operatori economici neo costituiti ricevono un importo fisso di 3.000 euro. Per gli operatori economici che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno sostenuto canoni di locazione o di affitto d'azienda è prevista una maggiorazione al contributo pari al 40% dell'ammontare totale dei canoni sostenuti per i mesi in questione e comunque non superiore a 1.200 euro. (ANSA).