Coronavirus: 2 decessi e 19 positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Sono 19 i casi di positività al Coronavirus registrati oggi in Trentino, 8 dei quali con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni e 11 invece individuati mediante screening sierologico. Tra di loro anche un minorenne che viene curato a domicilio. I decessi sono 2, uno avvenuto in ospedale a Trento e uno a Rovereto. Quest'ultimo era un utente Rsa.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sale quindi a quota 5.284, di cui 456 sono deceduti e 3.568 i guariti. Sono 53 i pazienti ricoverati in vari ospedali del Trentino: di questi, 8 si trovano in terapia intensiva. Sono 583 i positivi curati a domicilio. I tamponi effettuati oggi sono stati 1610, di questi 720 da APSS, 798 da Cibio e 92 da FEM. In merito ai controlli, nella giornata di ieri sono stati fatti su 1.518 persone, 8 i sanzionati. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali sono stati controllati 707 attività, non si registrano sanzioni.