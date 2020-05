Fase 2: in Trentino resta l'obbligo di mascherina fuori casa

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Firmata oggi dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, una nuova ordinanza riguardante temi di sicurezza e territoriali.

Da oggi ci si può muovere liberamente all'interno della regione senza alcuna autocertificazione. Per quanto riguarda la mascherina, il suo uso è obbligatorio appena usciti dalla porta di casa. In auto da soli o con conviventi non c'è l'obbligo, come anche in luoghi isolati. La mascherina va indossata poi durante attività sportive in presenza d pedoni e in tutti i luoghi chiusi. Nei ristoranti gli avventori devono indossarla se non sono seduti al tavolo. L'ordinanza prevede poi spostamenti dei comuni confinanti con il Veneto per andare a fare spese e spostamenti per visite ai congiunti nelle province confinanti di Verona, Belluno e Vicenza. In questo caso occorre l'autocertificazione. Infine restano chiusi fino al 2 giugno i centri commerciali di domenica e nei giorni festivi (ANSA).