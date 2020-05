Coronavirus: in Trentino secondo giorno senza decessi

(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - In Trentino, per il secondo giorno consecutivo, non si sono verificati decessi per coronavirus. Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale ha comunque raccomandato di rispettare le regole, "per non tornare indietro".

I contagi accertati sono 13, di cui uno solo negli ultimi 5 giorni e 12 con screening. I tamponi eseguiti in un giorno sono stati 1.188. Al momento sono 8 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I dati sono stati comunicati dall'assessore alla salute Stefania Segnana. (ANSA).