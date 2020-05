Fase 2: martedì riaprono i castelli a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - Dopo due mesi la Fondazione Castelli di Bolzano annuncia per martedì 19 maggio la riapertura dei castelli Roncolo e Mareccio. Per quanto sia ormai possibile trovare molte immagini online, un Maniero illustrato come Castel Roncolo dev'essere sperimentato dal vivo: la salita per il sentiero medievale, l'atmosfera della corte interna e il ciclo pittorico nelle stanze si fondono in una emozionante esperienza", si legge in una nota della Fondazione Castelli di Bolzano.

Nel frattempo sono in corso i preparativi "affinché l'accesso dei visitatori possa avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene". A Castel Roncolo a metà giugno verrà inaugurata la nuova mostra storico-culturale, che prende spunto dal ricco ciclo di affreschi sulla caccia: L'uomo e la caccia nel Tirolo. Riapre anche l'Osteria di Castel Roncolo.

(ANSA).