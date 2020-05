Trento, inizia il restauro della Fontana del Nettuno

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Dureranno circa sei mesi I lavori di restauro alla fontana del Nettuno, in piazza Duomo a Trento, dureranno seri mesi. Lo fa sapere una nota del Comune, in cui si precisa come l'intervento inizi oggi, con la consegna del cantiere alla ditta restauratrice. I lavori dovrebbero terminare a novembre e costeranno 175.000 euro.

La recinzione del cantiere sarà rivestita con pannelli descrittivi, immagini storiche e brevi testi (in italiano ed inglese) sulla storia della fontana e sui restauri in corso. La grafica, che riproduce l'evoluzione dell'uso della piazza da metà Ottocento ai giorni nostri, è stata elaborata da Trentino Marketing con il contributo del Servizio cultura e turismo del Comune. Uno dei pannelli riporta le motivazioni del restauro e la possibilità di effettuare donazioni tramite Artbonus. (ANSA).