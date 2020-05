Fase 2: Stf, test verso sud per riaprire confine

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - La Sued-Tiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, propone in Alto Adige test Covid "verso sud" per poter così riaprire il confine con l'Austria.

Dopo l'annuncio della riapertura del confine tra Austria e Germania, secondo la consigliera provinciale Miriam Atz Tammerle, l'Alto Adige "il prima possibile deve isolarsi dall'Italia, per quanto riguarda il turismo, altrimenti rischia chiusure di aziende e disoccupazione". Per questo motivo deve "ripartire assieme al Tirolo". Secondo l'esponente della Sued-Tiroler Freiheit, i dati epidemiologici in Alto Adige "non sono paragonabili" con quelli di altre regioni italiane. "I turisti arriveranno solo se non rischiano di finire in quarantena al loro rientro", ribadisce Atz Tammerle. (ANSA).