Fase 2: Platter, bene l'apertura dei confini con la Germania

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - La riapertura, prevista per il 15 giugno, dei confini tra Germania e Austria chiusu per l'emergenza coronavirus è per il governatore tirolese, Günther Platter, un "messaggio importante per l'intero settore turistico". "Questo è il più grande supporto per il turismo in Tirolo. Ora è possibile pianificare", ha detto Platter parlando alla Dieta tirolese. Secondo quanto riferisce l'Apa, il governatore ha anche annunciato "test di massa" per i dipendenti delle aziende turistiche per il prossimo futuro così da garantire la sicurezza degli ospiti. Nel caso in cui un ospite straniero, in futuro, risultasse positivo al Covid-19, secondo Platter, dovrebbe essere messo in quarantena nel proprio paese d'origine e per questo sono necessari accordi bilaterali. Nel caso della Germania, una task force a livello federale sta attualmente lavorando su un tale accordo. Sono coinvolti i ministri degli interni, degli esteri e della salute. (ANSA).