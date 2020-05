Coronavirus: Vienna frena su riapertura confine Italia

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAG - Vienna frena sulla riapertura del confine con l'Italia. "In alcuni paesi, come l'Italia e la Spagna, sono ancora in vigore limitazioni agli spostamenti interni. Per questo motivo la riapertura dei confini per i viaggiatori potrà durare un po' di più". Lo ha detto la ministra del turismo austriaco Elisabeth Koestinger. "Tutto dipenderà dai tassi d'infezione", ha aggiunto l'esponente del partito popolare in un'intervista alla radio Orf, prospettando invece la riapertura tempestiva dei confini verso la Repubblica Ceca, Slovacchia e Germania.

Koestinger ha confermato che dal 15 maggio il traffico transfrontaliero verso la Germania sarà facilitato per motivi di lavoro e per visite di familiari, mentre dal 15 giugno "in caso di andamento positivo dei dati" i confini tra Austria e Germania dovrebbero definitivamente riaprire. (ANSA).